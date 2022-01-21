Утечка технических характеристик смартфона Lenovo Legion Y90

Ожидается выпуск нового игрового телефона Lenovo Legion Y90, который по слухам, будет работать на чипсете Snapdragon 8 Gen 1. Телефон будет оснащен с 6,92-дюймовым AMOLED-экраном с частотой 144 Гц и частотой дискретизации касания 720 Гц. Он также получит мощную батарею емкостью 5500 мАч с зарядкой мощностью 68 Вт.

Legion Y90 будет поставляться с 18 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Он будет оснащен двумя вибрационными двигателями по оси X и симметричной задней конструкцией, аналогичной серии Legion 2. В прошлом году Lenovo также выпустила версию Pro, поэтому мы ожидаем увидеть, модель Y90 Pro.

Комментарии и отзывы Lenovo Legion Y90
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