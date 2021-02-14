Утечка тизера грядущих наушников Realme

Опубликованный тизер-постер показывает, что компания Realme объединяется с популярной американской группой The Chainsmokers (дуэт EDM). Постер продвигается с надписью "Noise off, Realme on". Именно этот вариант вызывает предположения, что наушники будут иметь функцию шумоподавления.

Активное шумоподавление (ANC) использует систему шумоподавления для уменьшения нежелательного фонового шума. Система основана на микрофонах, которые "слушают" звуки снаружи и внутри наушника, на чипсете ANC, инвертирующем звуковые волны, и на динамике внутри наушника, подавляющем внешний звук с помощью нейтрализующих звуковых волн.
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