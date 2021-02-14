Утечка тизера грядущих наушников Realme

Активное шумоподавление (ANC) использует систему шумоподавления для уменьшения нежелательного фонового шума. Система основана на микрофонах, которые "слушают" звуки снаружи и внутри наушника, на чипсете ANC, инвертирующем звуковые волны, и на динамике внутри наушника, подавляющем внешний звук с помощью нейтрализующих звуковых волн.
Опубликованный тизер-постер показывает, что компания Realme объединяется с популярной американской группой The Chainsmokers (дуэт EDM). Постер продвигается с надписью "Noise off, Realme on". Именно этот вариант вызывает предположения, что наушники будут иметь функцию шумоподавления.