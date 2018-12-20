Утечки внешнего вида OnePlus 7 или OnePlus 5G

В Сети появился снимок с брифинга OnePlus, где обсуждается прототип OnePlus 7 или будущего OnePlus 5G. Это снимок с внутренней встречи компании, на которой присутствовал генеральный директор OnePlus Пит Лау. Сотрудник, сделавший снимок, наверняка рискует быть уволенным за это.

Как вы можете видеть, дизайн задней части довольно сильно отличается от последних телефонов OnePlus огромным круглым островком для камеры. Ожидается, что телефон будет стоить на 100-200 долларов дороже, чем 6T, из-за дополнительных деталей, необходимых для 5G. Он будет работать на чипсете Snapdragon 855 в сочетании с модемом X50. Snapdragon 855 также должен присутствовать в OnePlus 7, но с модемом 4G X24. OnePlus отмалчивается на тему сроков анонса новых устройств.