Южная Корея будет судить Google и Apple

В Южной Корее Google и Apple подвергаются критике из-за правил оплаты в приложениях — обе компании подверглись критике со стороны правительства Южной Кореи, которое рассматривает вопрос о запрете их правил оплаты. Согласно отчету издания TechCrunch, гигант поисковых систем и компания из Купертино сталкиваются с проблемами в Южной Корее из-за установленных ими правил в отношении того, как сторонние приложения в их магазинах взимают плату за услуги. В начале этого месяца парламентский комитет страны принял закон, запрещающий обеим фирмам взимать комиссионные с разработчиков программного обеспечения при покупке приложений. На данный момент этот законопроект является первым в мире.

Законопроект был назван «Законом против Google» и был одобрен законодательным и судебным комитетом Национального собрания для внесения изменений в Закон о телекоммуникационном бизнесе. В заявлении Apple говорится, что «предлагаемый Закон о телекоммуникационном бизнесе подвергнет пользователей, которые покупают цифровые товары из других источников, риску мошенничества, подорвет их защиту конфиденциальности, затруднит управление своими покупками». То есть, в компании Apple заявляют, что если власти страны потребуют дать свободу пользователям при оплате контента через сторонние платежные системы, то сами же пользователи и пострадают. Но мы то с вами понимаем, что Apple просто не хочет терять 30% комиссии с каждого платежа, который проводится на iPhone.
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