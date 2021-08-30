Южная Корея будет судить Google и Apple

Законопроект был назван «Законом против Google» и был одобрен законодательным и судебным комитетом Национального собрания для внесения изменений в Закон о телекоммуникационном бизнесе. В заявлении Apple говорится, что «предлагаемый Закон о телекоммуникационном бизнесе подвергнет пользователей, которые покупают цифровые товары из других источников, риску мошенничества, подорвет их защиту конфиденциальности, затруднит управление своими покупками». То есть, в компании Apple заявляют, что если власти страны потребуют дать свободу пользователям при оплате контента через сторонние платежные системы, то сами же пользователи и пострадают. Но мы то с вами понимаем, что Apple просто не хочет терять 30% комиссии с каждого платежа, который проводится на iPhone.