Южная Корея получила планшет Galaxy Tab S7 и S7+ в цвете Mystic Navy

Компания Samsung представила новые цветные варианты планшета серии Galaxy Tab S7. Новые варианты сразу же дебютировали в Европе, США, а затем и в таких странах, как Индия. Теперь же планшет наконец-то дебютировал в родную страну Samsung, Южную Корею.

Жители в Южной Корее могут приобрести новый цветной вариант (Mystic Navy) планшета Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+ с 8 апреля в офлайн и онлайн-магазинах. Устройства также будут доступны в новой версии с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ памяти. С этим запуском серия Galaxy Tab S7 будет доступна в четырех цветах в Южной Корее: Mystic Black, Mystic Bronze, Mystic Navy и Mystic Silver.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Tab S7+ Mystic Navy
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