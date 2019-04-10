В 2021 году появятся более доступные складные телефоны

Складные телефоны, такие как Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X, аккуратны, но лишь немногие смогут их себе позволить. Цены на Fold начинаются от $ 2000, в то время как предложение Huawei - $2600.

BOE является одним из крупнейших в мире производителей дисплеев и основным поставщиком складных дисплеев для Huawei. В недавнем интервью вице-президент BOE Чжан Юй подтвердил, что через два года складные телефоны будут продаваться по цене от $ 1500. Эта цена предположительна для устройств Huawei, использующих экраны BOE, но ожидаемо, что цены конкурентов могут упасть еще больше. На устройствах первого поколения всегда есть надбавка к цене, и большинство пользователей пока предпочитают традиционные смартфоны.