В Apple Maps вскоре появится реклама в поиске

Компания Apple вскоре начнёт показывать рекламу в приложении Apple Maps — соответствующие объявления могут появляться в верхней части результатов поиска, а также в новом разделе Suggested Places. Функция Suggested Places будет предлагать места на основе текущих трендов рядом с пользователем, его недавних поисковых запросов и других факторов. При этом Apple подчёркивает, что реклама будет явно помечена, а данные о местоположении и взаимодействии с объявлениями не будут привязываться к аккаунту пользователя. Компания также заявляет, что не собирает пользовательские данные и не передаёт их третьим сторонам, поскольку информация обрабатывается непосредственно на устройстве.

Эти изменения появились вскоре после сообщения о том, что Apple планирует разрешить бизнесу выкупать ключевые слова в поиске — например, «sushi», чтобы их заведения отображались выше остальных. В самой Apple уточняют, что объявления будут показываться с учётом релевантности. Покупка рекламы будет доступна через новую платформу Apple Business, которая заменит предыдущие решения компании. Соответственно, компания получит новый источник дохода, и хотя в сети эту новость восприняли очень негативно, стоит отметить, что буквально все крупные картографические сервисы зарабатывают на рекламе. Она есть в Google Maps, Яндекс Картах, 2ГИС и Maps.me, так что на самом деле это вполне нормальная практика, тем более для такой крупной компании, как гигант из Купертино.
