В Apple Maps вскоре появится реклама в поиске

Эти изменения появились вскоре после сообщения о том, что Apple планирует разрешить бизнесу выкупать ключевые слова в поиске — например, «sushi», чтобы их заведения отображались выше остальных. В самой Apple уточняют, что объявления будут показываться с учётом релевантности. Покупка рекламы будет доступна через новую платформу Apple Business, которая заменит предыдущие решения компании. Соответственно, компания получит новый источник дохода, и хотя в сети эту новость восприняли очень негативно, стоит отметить, что буквально все крупные картографические сервисы зарабатывают на рекламе. Она есть в Google Maps, Яндекс Картах, 2ГИС и Maps.me, так что на самом деле это вполне нормальная практика, тем более для такой крупной компании, как гигант из Купертино.