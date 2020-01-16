В DXoMark оценили фотовозможности ASUS ROG Phone II

Специалисты из DxOMark оценили фото и видеовозможности геймерского смартфона ASUS ROG Phone II. Аппарат набрал 95 баллов: если точнее, то 97 баллов за фото и 92 балла за видео. Это немного меньше, чем у флагманского ZenFone 6, но на уровне того же iPhone 8 Plus. То есть, если владелец этого смартфона оторвется от игр и захочет сделать фото, он получит неплохой результат. Напомним, что ROG Phone II оснащается сдвоенной камерой с датчиками на 48 Мп (Sony IMX586) и 13 Мп, а также фронтальной камерой на 24 Мп.