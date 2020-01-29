В Google Pixel 4 появилась новая функция

Смартфоны Pixel 4 обладают улучшенной интеграцией с Google Assistant. И теперь пользователи получают еще одну новую функцию - поддержку трехкнопочной навигации.

С помощью новой опции появилась возможность переключать приложения с помощью кнопок в нижней части экрана, назад или домой. Это другой способ управления Google Assistant, который не использует жесты. Поддержка трехкнопочной навигации для Google Assistant может быть активирована с помощью “Ok Google” или удержанием пальца на кнопке «Домой».