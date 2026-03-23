В Google Play появится новая система защиты от мошенников

Google обновляет процесс установки приложений вне официального магазина Google Play на Android. Теперь он станет заметно сложнее — пользователям придётся пройти несколько этапов, включая обязательное ожидание 24 часа перед установкой приложений от непроверенных разработчиков. Новый «расширенный процесс» начнёт действовать с августа и включает четыре шага, направленных на борьбу с мошенничеством. Как поясняет компания, злоумышленники часто давят на пользователей, создавая ощущение срочности и заставляя устанавливать вредоносные программы. В ответ Google требует сначала включить режим разработчика, затем подтвердить, что пользователь не находится под давлением и осознанно отключает защиту, после чего следует 24-часовое ожидание и финальная проверка через биометрию или PIN-код устройства.

При этом процесс нужно пройти только один раз. После завершения всех этапов устройство позволит устанавливать сторонние приложения без ограничений по времени, а также появится возможность включать доступ к установке таких приложений на срок до 7 дней. Параллельно Google усиливает требования к разработчикам. С сентября вступает в силу программа обязательной верификации личности — неподтверждённым разработчикам придётся предоставить адрес, электронную почту, номер телефона и копию удостоверения личности, а также оплатить регистрационный сбор в размере 25 долларов. Это должно избавить магазин приложений от вредоносного софта.