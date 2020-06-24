В Индии взорвался смартфон Realme XT

Прежде мы не знали ни об одном случае возгорания смартфона Realme, но рано или поздно это случается с устройством любого производителя. Первым подобным смартфоном компании Realme стал популярный среднебюджетник Realme XT. Инцидент случился в Индии. Владелец устройства утверждает, что аппарат взорвался ночью, находясь на подзарядке от комплектного адаптера. Любопытно, что с момента покупки смартфона прошел всего один день. Компания Realme заявила, что тщательно изучит случившееся.

Напомним, что Realme XT оснащается четверной основной камерой с главным датчиком разрешением 64 Мп, 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем, восьмиядерным процессором Snapdragon 712, а также аккумулятором ёмкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой VOOC 3.0.