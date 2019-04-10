В Японии создают 5G-сеть

Министерство связи Японии официально сообщила о том, что выделяет операторам мобильной связи частоты для развертывания 5G-сетей. Это позволит операторам в ближайшее время не просто протестировать новую сеть, но и запустить ее в процесс эксплуатации. На текущий момент рано говорить о том, что 5G появится в очень широком использовании в течение года, но, вероятно, в 2020 году в крупных городах некоторых стран данная сеть уже будет функционировать и ее можно будет использовать для работы со смартфоном и передачи информации на громадной скорости. Учитывая, что еще в начале года все говорили, что это невозможно, такая информация нам очень нравится, может и в нашей стране вскоре запустят 5G и можно будет наслаждаться новой сетью.