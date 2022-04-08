В Китае начались продажи первого изогнутого монитора Redmi

В Китае начались продажи первого изогнутого монитора Redmi. Новинка построена на базе VA-панели с диагональю 30 дюймов и разрешением 2560 x 1080 пикселей. Радиус кривизны монитора составляет 1800R, а частота обновления 200 Гц.

Монитор также поддерживает технологию синхронизации частоты AMD Freesync. Дисплей обеспечивает охват 126% цветового пространства sRGB, максимальная яркость и контрастность — 300 кд/м2 и 3000:1 соответственно. Также имеется поддержка технологии DC Dimming и сертификат TUV Rheinland, подтверждающий пониженную долю синего цвета. Монитор поставляется с регулируемой подставкой, позволяющей менять угол наклона панели. Из видеоразъемов есть два HDMI и один DisplayPort. Оценен монитор Redmi в 1499 юаней (235 долларов).