В Китае появились цветные читалки

В Китае показали достаточно интересные электронные читалки, которые могут похвастаться классным цветным электронным дисплеем. Ранее на рынке были только гаджеты с черно-белым дисплеем, это идеальный вариант для чтения книг или чего-то в таком духе, но ничего более на таком продукте делать не выйдет. Теперь на рынке будут продаваться читалки с новым дисплеем, которые отлично справляются с более широким спектром задач и позволяют пользователю получать удовольствие от того, что происходит на экране. Стоимость такого дисплея лишь чуть дороже, чем «электронная бумага» в черно-белом варианте, так что и общая стоимость новинок тоже не должна сильно вырасти. Вопрос только в том, когда такие продукты попадут в массовую продажу.