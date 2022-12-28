В Китае представили смартфон Wiko 5G

Компания Huawei на текущий момент не может похвастаться приличными продажами своих смартфонов, потому что из-за различных санкций и прочих ограничений компания просто не в состоянии продавать современные смартфоны — у неё нет доступа к передовым чипам, модемам и так далее. Кроме того, у компании нет доступа и к свежим операционным системам, что тоже достаточно важно — иногда пользователи просто не желают покупать смартфон на устаревшей версии операционной системы. Но, видимо, компания пытается найти выход — недавно в Китае появился смартфон Wiko 5G, который является прямым ребрендингом смартфона Huawei nova 9 SE. Это абсолютно тот же гаджет, только он немного иначе называется, о странные названия для китайских смартфонов это вполне нормально.

Основным преимуществом смартфона выступает поддержка сотовых сетей пятого поколения — пользователь получает доступ к достаточно продвинутой системе связи, которая постепенно захватывает мир. Также у смартфона имеется неплохая система камер, относительно свежая версия операционной системы и множество других бонусов. Не сказать, что устройство способно изменить ситуацию на современном рынке, так как это достаточно проблематичная задача, но, с другой стороны, если вы давно хотели себе смартфон с хорошими характеристиками за низкую цену, то стоит присмотреться к новому гаджету. Его вполне можно заказать из Китая и пользоваться с полным комфортом. За эти деньги преимуществ предостаточно.