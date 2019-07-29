В Китае за 15 минут продано 10 000 ноутбуков Honor MagicBook Pro

2019-07-29, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Honor MagicBook Pro; [37]
Компания Honor похвасталась успехами 16,1-дюймового ноутбука MagicBook Pro, который сегодня появился в продаже. Оказывается, всего за 15 минут было продано 10 000 устройств. Данная цифра может показаться скромной для смартфонов, однако для ноутбука с редкой диагональю экрана это очень хороший результат. Сейчас для покупки доступно две версии за 800 и 900 долларов, а в августе ожидается выход топовой версии с 16 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ за $1160.

Ноутбук оснащается 16,1-дюймовым IPS-дисплеем со 100% охватом цветового пространства sRGB, 8 ГБ оперативной памяти, SSD на 512 ГБ, дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX250, процессорами Core i5 или Core i7-8565U в зависимости от версии, клавиатурой с подсветкой, выдвижной фронтальной камерой, поддержкой фирменной технологии беспроводной передачи данных Magic-link 2.0, аккумулятором на 56 Втч, одним портом USB-C, тремя USB 3.0 Type-A, а также интерфейсом HDMI.

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