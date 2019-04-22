В Корее выпущен новый смартфон LG X4 (2019)

LG представила в Корее новый смартфон LG X4 (2019). Это преемник прошлогоднего LG X4. Основное различие между двумя смартфонами состоит в том, что он поставляется с оперативной памятью всего 2 ГБ, а не 3 ГБ.

Аппарат оснащен 5,7-дюймовым дисплеем HD + FullVision с процессором от MediaTek Helio P22 SoC с тактовой частотой 2 ГГц и 650 МГц графическим процессором IMG PowerVR GE8320 и оснащен основной 16-мегапиксельной камерой со светодиодной вспышкой и AI. Также смартфон имеет специальную кнопку Google Assistant. Официальные продажи начнутся 26 апреля, и стоимость будет составлять 258 долларов.