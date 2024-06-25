В М.Видео-Эльдорадо стартовал предзаказ на HUAWEI MatePad 11,5”S

Группа М.Видео-Эльдорадо объявляет о начале предзаказов на HUAWEI MatePad 11,5”S. Новинка, доступная в магазинах сети и онлайн с 25 июня, приобрела экран PaperMatte, который обеспечивает комфортные условия для чтения и похож на настоящую бумагу при использовании стилуса.HUAWEI MatePad 11,5”S оснащен 11,5-дюймовым HD-дисплеем HUAWEI FullView с частотой обновления до 144 Гц и соотношением сторон 3:2. Благодаря технологии нанотравления экран PaperMatte имитирует ощущение настоящей бумаги, а стилус HUAWEI M-Pencil (3-го поколения) усиливает этот эффект, создавая сопротивление при письме. HUAWEI MatePad 11,5”S также получил приложение GoPaint, которое делает рисование более доступным, предлагая множество кистей и эффектов. Планшет доступен в трех цветах: сиреневый, космический серый и мерцающий серебристый.

Цены на новинки:

HUAWEI MatePad 11,5”S Версия PaperMatte / 8 ГБ / 256 ГБ – 35 999 рублей.

HUAWEI MatePad 11,5”S Версия PaperMatte / 8 ГБ / 256 ГБ + умная магнитная клавиатура HUAWEI – 44 999 рублей.

При оформлении предзаказа до 4 июля покупатели получают HUAWEI M-Pencil (3-го поколения) или HUAWEI WATCH FIT 3 в подарок.