В Москве пройдет сеанс одновременной игры в шахматы на складных смартфонах с Яном Непомнящим

16 февраля в Москве состоится сеанс одновременной игры в шахматы, организованный шахматным комьюнити Rep Chess: 15 участников одновременно сыграют партии с гроссмейстером Яном Непомнящим, который является двукратным претендентом на звание чемпиона мира, чемпион мира по блицу и чемпион Европы.Ключевой особенностью события станет формат: партии пройдут не на классических досках, а на складных смартфонах HUAWEI Mate X7. Организаторы отмечают, что большой экран устройства должен помочь участникам сосредоточиться на расчете вариантов и анализе позиций при сохранении привычной логики игры. По их задумке, такой подход иллюстрирует, как технологии становятся частью интеллектуального спорта и расширяют сценарии игры.

Участниками сеанса станут победители серии ближайших турниров Rep Chess, а также специально приглашенные игроки. В комьюнити подчеркивают, что развивают и популяризируют шахматы за пределами классических форматов — через турниры, инициативы сообщества и эксперименты на стыке спорта, культуры и технологий.HUAWEI Mate X7 уже продается у российских ритейлеров. Cреди ключевых характеристик новинки — аккумулятор 5600 мА·ч, быстрая проводная зарядка SuperCharge 66 Вт, интеллектуальные ИИ-функции и система охлаждения для стабильной работы при высокой нагрузке.