В Razr от Motorola будет установлен Snapdragon 710

Motorola работает над новым смартфоном Razr, который сохранит культовую форму, но при этом будет использовать складной экран внутри, чтобы соответствовать тому, что быстро становится преобладающей тенденцией 2019 года в мобильном мире. Новый Razr будет использовать чипсет Snapdragon 710 в сочетании с 4/6 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ памяти.

Устройство будет поддерживаться довольно легкой батареей емкостью 2730 мАч. Основным складным экраном будет 6,2-дюймовая панель с разрешением 876x2142, а снаружи также будет установлен дополнительный дисплей с разрешением 600x800.

Телефон будет доступен в черном, белом и золотом цветах. Новинка обойдется примерно в $ 1500, что делает его гораздо дешевле , чем Galaxy от Samsung Fold или Huawei Mate X. Компания также изменила дизайн логотипа Razr для предстоящего запуска.