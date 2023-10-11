В России доступны умные телевизоры Philips OLED 808/708

Сегодня серию умных телевизоров Philips OLED 808/708 (808-я модель представлена в диагонали 55 и 65 дюймов, а версия 708 — в 48 и 55 дюймах) официально представили в России, что открывает пользователям массу возможностей для выбора комфортного устройства для просмотра контента в высочайшем разрешении и качестве. Например, данные телевизоры оснащены чипами P5 7-го поколения, которые позволяют улучшать качество изображения и в целом отвечают за плавность работы интерфейса и операционной системы. Также телевизоры нового поколения могут похвастаться поддержкой технологии Ambient Intelligence V2, которая расширяет зону отображения контента и позволяет лучше погружаться в просматриваемые фильмы или шоу. Но на этом технические особенности гаджета, конечно, не заканчиваются — есть ещё много интересных фишек.

Например, яркость дисплея данных телевизоров составляет 1000 нит, чего предостаточно, чтобы смотреть фильмы и сериалы с насыщенной картинкой даже в яркий солнечный день. Интересно, что телевизоры оптимизировали в том числе для видеоигр, так как порт HDMI 2.1 поддерживает технологию Dolby Vision 4K с переменной частотой кадров от 40 до 120 Гц. Также имеется пропускная способность в 48 Гбит/сек, поддержка передовых технологий FreeSync Premium и G-SYNC. И, что самое важное, телевизоры Philips OLED 808/708 уже доступны для приобретения в России — они представлены в торговых сетях М.Видео, Эльдорадо, Citilink, DNS, Holodilnik, Технопарк.