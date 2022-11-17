В России начали продаваться бюджетные планшеты TCL серии TAB

TCL TAB 8 4G

На днях стартовали продажи доступных планшетов от TCL серии TAB, в которую вошли модели TAB 8 4G, TAB 10 Wi-Fi, TAB 4G и TABMAX 10.4. Все планшеты получили большие экраны с IPS-матрицей, емкие аккумуляторы и ОС Android 11.TCL TAB 8 4G оснастили экраном на 8 дюймов с HD разрешением (1280 х 800 пикселей). В качестве процессора выступает четырехядерный MediaTek MT8766B 2 или 3 Гбайт оперативной памяти и 32 Гбайт внутренней. Разрешение основной и фронтальной камеры составляют 5 Мпикс. Емкость аккумулятора равна 4080 мАч.

TCL TAB 10 и TCL TAB 10 FHD

TCL TAB 10 существует в четырех конфигурациях. С объемами памяти 2/32, 3/32 и 4/64 с HD экраном и версия на 3/32 с Full HD экраном. Количество встроенной памяти можно увеличить с помощью SD-карты. Планшет работает на восьмиядерном процессоре Mediatek MT8768E. Емкость аккумулятор составляет 5500 мАч. Основной модуль камеры получил разрешение на 5 Мпикс. Тоже самое касается и фронтальной камеры. Почти во всех версиях планшета есть встроенный слот для SIM-карты с поддержкой 4G сети.

TCL TABMAX 10.4

Флагманский планшет TCL TABMAX 10.4 оснащен большим экраном на 10,4 дюйма с разрешением FHD+, поддерживающий работу со стилусом. В роли процессора был выбран Qualcomm Snapdragon 665 с 6 Гбайт оперативной памяти и 256 Гбайт внутренней. Емкость аккумулятора составляет целых 8000 мАч. Есть поддержка быстрой и реверсивной зарядки. Основной камерой является модуль на 13 Мпикс, а фронтальной камерой на 8 Мпикс. Модуль доступна в серой расцветке.

Цены

TCL TAB 8 4G (2+32) — 9 990 рублей;

TCL TAB 8 4G (3+32) — 10 990 рублей;

TCL TAB 10 4G (2+32) — 11 990 рублей;

TCL TAB 10 4G (3+32) — 12 990 рублей;

TCL TAB 10 Wi-Fi (4+64) — 12 990 рублей;

TCL TAB 10 FHD 4G (3+32) — 14 990 рублей;

TCL TABMAX 10.4 — 19 990 рублей.

Все планшеты, кроме модели TCL TABMAX 10.4 уже доступны для приобретения в магазинах DNS и Связной по следующим ценам: