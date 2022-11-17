В России начали продаваться бюджетные планшеты TCL серии TAB

На днях стартовали продажи доступных планшетов от TCL серии TAB, в которую вошли модели TAB 8 4G, TAB 10 Wi-Fi, TAB 4G и TABMAX 10.4. Все планшеты получили большие экраны с IPS-матрицей, емкие аккумуляторы и ОС Android 11.

TCL TAB 8 4G

TCL TAB 8 4G оснастили экраном на 8 дюймов с HD разрешением (1280 х 800 пикселей). В качестве процессора выступает четырехядерный MediaTek MT8766B 2 или 3 Гбайт оперативной памяти и 32 Гбайт внутренней. Разрешение основной и фронтальной камеры составляют 5 Мпикс. Емкость аккумулятора равна 4080 мАч.

TCL TAB 10 и TCL TAB 10 FHD

TCL TAB 10 существует в четырех конфигурациях. С объемами памяти 2/32, 3/32 и 4/64 с HD экраном и версия на 3/32 с Full HD экраном. Количество встроенной памяти можно увеличить с помощью SD-карты. Планшет работает на восьмиядерном процессоре Mediatek MT8768E. Емкость аккумулятор составляет 5500 мАч. Основной модуль камеры получил разрешение на 5 Мпикс. Тоже самое касается и фронтальной камеры. Почти во всех версиях планшета есть встроенный слот для SIM-карты с поддержкой 4G сети.

TCL TABMAX 10.4

Флагманский планшет TCL TABMAX 10.4 оснащен большим экраном на 10,4 дюйма с разрешением FHD+, поддерживающий работу со стилусом. В роли процессора был выбран Qualcomm Snapdragon 665 с 6 Гбайт оперативной памяти и 256 Гбайт внутренней. Емкость аккумулятора составляет целых 8000 мАч. Есть поддержка быстрой и реверсивной зарядки. Основной камерой является модуль на 13 Мпикс, а фронтальной камерой на 8 Мпикс. Модуль доступна в серой расцветке.

Цены

Все планшеты, кроме модели TCL TABMAX 10.4 уже доступны для приобретения в магазинах DNS и Связной по следующим ценам:
    TCL TAB 8 4G (2+32) — 9 990 рублей;
    TCL TAB 8 4G (3+32) — 10 990 рублей;
    TCL TAB 10 4G (2+32) — 11 990 рублей;
    TCL TAB 10 4G (3+32) — 12 990 рублей;
    TCL TAB 10 Wi-Fi (4+64) — 12 990 рублей;
    TCL TAB 10 FHD 4G (3+32) — 14 990 рублей;
    TCL TABMAX 10.4 — 19 990 рублей.

Планшет Samsung Galaxy Tab S8 FE засветился в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о планшете Samsung Galaxy Tab S8 FE, …
Xiaomi Mi Pad 5 подешевел до минимума в Китае …
В ходе очередной распродажи в Китае компания Xiaomi снизила цену на планшет Xiaomi Mi Pad 5, который был …
Представлен защищенный планшет Samsung Galaxy Tab Active4 Pr…
Компания Samsung пополнила ассортимент защищенных планшетов моделью Galaxy Tab Active4 Pro, которому не с…
Ридер-планшет Onyx Boox Tab Ultra оценен в $600…
Компания Onyx пополнила ассортимент ридеров моделью Boox Tab Ultra, которую можно назвать полноценным пла…
Windows-планшет Huawei MateBook E Go появился в продаже…
Компания Huawei дала старт китайским продажам планшета Huawei MateBook E Go, который был представлен пару…
Мощная версия Huawei MateBook E Go появилась в продаже…
Компания Huawei выпустила в китайскую продажу вариант планшета Huawei MateBook E Go, построенного на плат…
Huawei решила судиться с Amazon…
Некоторое время назад появились первые новости о том, что компания Amazon планирует выйти на рынок электр…
Защищенный планшет Samsung Galaxy Tab Active4 Pro оснащен чи…
Компания Samsung представила планшет Galaxy Tab Active4 Pro. Благодаря защищенной конструкции, планшет вы…
Обзор realme Pad Mini. Недорогой компактный планшет с LTEОбзор realme Pad Mini. Недорогой компактный планшет с LTE
Обзор TCL NXTPAPER 10s. Идеальный планшет для учебы?Обзор TCL NXTPAPER 10s. Идеальный планшет для учебы?
Обзор Lenovo Tab P12 Pro. Бизнес планшет с AMOLED 120 Гц и стилусомОбзор Lenovo Tab P12 Pro. Бизнес планшет с AMOLED 120 Гц и стилусом
Обзор Xiaomi Pad 5. Правильная альтернатива планшету Apple iPad Air 4Обзор Xiaomi Pad 5. Правильная альтернатива планшету Apple iPad Air 4
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor