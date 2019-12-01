В России открылась первая студия производства Dolby Vision

В мире наблюдается удивительная картина: телевизоры с поддержкой Dolby Vision есть у миллионов людей, десятки моделей смартфонов работают с этой технологией, а вот контент практически отсутствует. Всего насчитывается не более 50 студий, которые способны делать цветокоррекцию для этого формата, да и то, большинство из них работает исключительно над голливудскими блокбастерами. В России же таких студий до недавнего времени не было вовсе, пока на днях, не открылась первая - Andy Fiord Lab.

«Внедрение формата Dolby Vision – это настоящая революция в индустрии. Событие, сравнимое по своей значимости с переходом от черно-белого изображения к цвету, – считает основатель компании Андрей Зуев. – Мы рады стать первой в России сертифицированной студией цветокоррекции и мастеринга Dolby Vision и уверены, что это событие позволит вывести производство контента в России на совершенно новый уровень».

Технология Dolby Vision максимально раскрывает возможности HDR-формата, обеспечивая высокую яркость, точную цветопередачу, контрастность и насыщенные цвета, а благодаря использованию динамических метаданных каждый кадр выглядит более реалистичным и детализированным.

Формат дает больше возможностей создателям контента для реализации задуманного и контроля над тем, как HDR-изображение будет выглядеть на экране телевизора или мобильного устройства.

Andy Fiord Lab — компания, специализирующаяся в области обработки видеоизображений большого динамического диапазона. Ее специалисты имеют большой опыт в создании и внедрении инновационных продуктов, в том числе в области цифрового телевидения. Интересно, что студия имеет одно из самых лучших в мире технических оснащений.

Благодаря открытию Andy Fiord Lab, у нас в стране появилась возможность постпродакшена HDR-контента для кино, ТВ и стриминговых платформ, соответствующего высшим мировым стандартам медиаиндустрии. Одним из первых проектов новой компании – стала цветокоррекция клипа лидера группы Rammstein Тилля Линдемана «Frau und Mann». Пока студия только набирает клиентуру и проверяет свои возможности, поэтому большинство проектов осуществляется бесплатно.

Автор: Артем Костенко