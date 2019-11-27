В России представили бюджетный смартфон Aurora SE

Сегодня в России был анонсирован смартфон российской компании BQ, которая продает китайские смартфоны под своим именем. Аппарат получил название Aurora SE. Его характеристики абсолютно ничем не отличаются от смартфона Nokia 5.1 Plus. Данное устройство оснащено 5,8-дюймовым HD+ экраном, чипсетом Helio P60, 3 ГБ оперативной памяти, батареей на 3060 мАч, портом USB Type-C, основной камерой с двумя модулями на 13 и 5 Мп, селфи-камерой на 8-Мп и поддержкой Wi-Fi 5. Смартфон получил градиентные цвета корпуса и цену 7490 рублей.