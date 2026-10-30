В России представлен изогнутый монитор Acer Nitro XZ403CKR

На отечественном рынке появилась флагманская изогнутая модель Acer Nitro XZ403CKR с диагональю 40 дюймов. Данный девайс позиционируется как многофункциональный инструмент — он подойдёт и взыскательным геймерам, и специалистам по созданию медиаконтента, и тем, кто трудится над крупномасштабными задачами. Сверхчёткое разрешение 5K2K, обновление изображения на частоте 180 Гц и физиологичный радиус кривизны 1000R складываются в рабочее решение, где не приходится чем-то жертвовать. Покупателям предлагается лаконичное исполнение ZeroFrame — рамки по трём кромкам сведены к минимуму. Кроме того, здесь есть полноценный концентратор с несколькими разъёмами, порт USB Type-C, умеющий пропускать зарядку мощностью до 90 Вт, а также цветовая калибровка, выполненная на заводе. Все перечисленные свойства делают монитор центральным узлом, к которому подключают настольные компьютеры, лэптопы и игровые приставки.
Ключевые параметры Acer Nitro XZ403CKR:
- Размер экрана по диагонали: 39.7”
- Матрица: VA
- Разрешающая способность: 5120 x 2160
- Конфигурация: радиус изгиба 1000R
- Герцовка: 180 Гц
- Совместимость с AMD FreeSync Premium
- Светимость: до 350 кд/м²
- Интерфейсы: 2 х HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, USB-C (питание Power Delivery до 90 Вт), 2x USB-A (USB 3.2), гнездо 3,5 мм под наушники
- Акустика внутри корпуса: 2х 5 Вт
- Крепление VESA 100 х 100 мм
- Фоновая подсветка позади экрана
- Стойка регулируется по высоте, углу наклона и повороту