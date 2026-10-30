В России представлен изогнутый монитор Acer Nitro XZ403CKR

На отечественном рынке появилась флагманская изогнутая модель Acer Nitro XZ403CKR с диагональю 40 дюймов. Данный девайс позиционируется как многофункциональный инструмент — он подойдёт и взыскательным геймерам, и специалистам по созданию медиаконтента, и тем, кто трудится над крупномасштабными задачами. Сверхчёткое разрешение 5K2K, обновление изображения на частоте 180 Гц и физиологичный радиус кривизны 1000R складываются в рабочее решение, где не приходится чем-то жертвовать. Покупателям предлагается лаконичное исполнение ZeroFrame — рамки по трём кромкам сведены к минимуму. Кроме того, здесь есть полноценный концентратор с несколькими разъёмами, порт USB Type-C, умеющий пропускать зарядку мощностью до 90 Вт, а также цветовая калибровка, выполненная на заводе. Все перечисленные свойства делают монитор центральным узлом, к которому подключают настольные компьютеры, лэптопы и игровые приставки.

Ключевые параметры Acer Nitro XZ403CKR: