В России представлен изогнутый монитор Acer Nitro XZ403CKR

На отечественном рынке появилась флагманская изогнутая модель Acer Nitro XZ403CKR с диагональю 40 дюймов. Данный девайс позиционируется как многофункциональный инструмент — он подойдёт и взыскательным геймерам, и специалистам по созданию медиаконтента, и тем, кто трудится над крупномасштабными задачами. Сверхчёткое разрешение 5K2K, обновление изображения на частоте 180 Гц и физиологичный радиус кривизны 1000R складываются в рабочее решение, где не приходится чем-то жертвовать. Покупателям предлагается лаконичное исполнение ZeroFrame — рамки по трём кромкам сведены к минимуму. Кроме того, здесь есть полноценный концентратор с несколькими разъёмами, порт USB Type-C, умеющий пропускать зарядку мощностью до 90 Вт, а также цветовая калибровка, выполненная на заводе. Все перечисленные свойства делают монитор центральным узлом, к которому подключают настольные компьютеры, лэптопы и игровые приставки.

Ключевые параметры Acer Nitro XZ403CKR:

  • Размер экрана по диагонали: 39.7”
  • Матрица: VA
  • Разрешающая способность: 5120 x 2160
  • Конфигурация: радиус изгиба 1000R
  • Герцовка: 180 Гц
  • Совместимость с AMD FreeSync Premium
  • Светимость: до 350 кд/м²
  • Интерфейсы: 2 х HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, USB-C (питание Power Delivery до 90 Вт), 2x USB-A (USB 3.2), гнездо 3,5 мм под наушники
  • Акустика внутри корпуса: 2х 5 Вт
  • Крепление VESA 100 х 100 мм
  • Фоновая подсветка позади экрана
  • Стойка регулируется по высоте, углу наклона и повороту
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