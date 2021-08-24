В России представлен проектор Acer PD1530i

Компания Acer представила в России новый проектор PD1530i.

Проектор Acer PD1530i — это по-настоящему универсальное устройство. Он будет выгодно смотреться в большом офисе или комнате переговоров, может быть легко установлен в торговом центре для показа рекламных роликов 24/7 или послужит основой для невероятного домашнего кинотеатра. Классический белый корпус прямоугольной формы не выделяется в любом интерьере, а уровень шума всего в 25 дБА (в эко-режиме) сравним с шуршанием перелистываемых страниц в библиотеке. Проектор включается и отключается практически мгновенно, поэтому всегда готов к работе. Оптический зум 1,2Х и проекционное расстояние от 1 до 8,6 метров позволяют использовать его в помещениях самых разных размеров. При этом корпус устройства полностью защищён от попадания пыли (IP6X), поэтому PD1530i не боится вечеринок на открытом пространстве и не требует частого обслуживания. Также новинка оборудована современной лампой с огромным ресурсом в 30 000 часов.

К источникам изображения PD1530i подключается при помощи портов HDMI, VGA или по беспроводной связи с поддержкой отображения содержимого экрана устройства. Управление проектором может осуществляться как с контрольной панели на верхней части корпуса, так и по сети благодаря наличию портов Ethernet RJ45 и RS232. Среди возможностей настройки есть как ручная, так и автоматическая четырехсторонняя 30-градусная коррекция трапецеидальных искажений. Для удобства автономного использования новинка оборудована мощным встроенным 10-ваттным динамиком.

PD1530i поддерживает нативное разрешение проекции в Full HD и воспроизведение в формате 16:9, а также способен воспроизводить контент в разрешении 4К и формате 4:3. Благодаря этому, высокой яркости в 3000 ANSI-люменов и контрасту 2 000 000:1 отличное качество картинки сохраняется в любых условиях, включая яркое внешнее освещение. 125-процентный охват пространства Rec. 709 гарантирует насыщенность цветов и плавные переходы между оттенками. Также новинка поддерживает технологии ColorBoost3D и ColorSafe II, которые помогают сохранить естественные цвета на всём протяжении эксплуатационного периода. А поддержка частоты обновления в 120 Гц гарантирует, что при просмотре видео кадры будут сменяться плавно и незаметно для зрителя. Для любителей футбола предусмотрен отдельный режим, который позволяет добавить яркости и насыщенности цветам проекции, чтобы от зрителя не ускользнула ни одна деталь игры.

Для защиты глаз PD1530i поддерживает технологию BluelightShield, которая борется с вредным излучением из синей части спектра света. А для профессионального применения, например, в медицинской сфере, в новинке есть режим симуляции DICOM (формат файлов медицинских снимков).

Новый проектор Acer PD1530i появится в продаже на российском рынке уже в августе этого года. Рекомендованная розничная цена устройства стартует от 102 990 рублей.