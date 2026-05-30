В России представлен робот-пылесос Roborock Qrevo Edge 2 Pro

Компания Roborock представила в России свой новый робот-пылесос – Qrevo Edge 2 Pro. Это устройство разработано для тех, кто предъявляет повышенные требования к чистоте, объединяя в себе мощную систему уборки, интеллектуальную автоматизацию и технологии гигиены, которые сводят к минимуму необходимость личного участия в поддержании порядка дома. Qrevo Edge 2 Pro станет отличным выбором для семей с детьми, владельцев домашних питомцев, людей, заботящихся о гигиене, и тех, кто ценит максимальную автономность устройства. Пылесос самостоятельно адаптирует режим уборки к особенностям помещения, обеспечивая ежедневный комфорт и высокий уровень чистоты.

Roborock Qrevo Edge 2 Pro оснащен рядом передовых технологий, выделяющих его среди конкурентов. Ключевыми из них являются инновационный корпус AdaptiLift, навигационная система RetractSense, система распознавания объектов Reactive AI и двойная защита от наматывания волос. В совокупности с возможностью преодолевать пороги высотой до 4 см, эти функции гарантируют эффективную работу устройства даже в самых сложных условиях. Qrevo Edge 2 Pro идеально подходит для ситуаций, где важна не только видимая чистота, но и бережный уход за различными поверхностями.Для проведения качественной влажной уборки в роботе предусмотрены две вращающиеся салфетки, работающие на скорости до 200 оборотов в минуту и обеспечивающие прижимное усилие до 12 Н. При использовании теплой воды такая система демонстрирует высокую эффективность в борьбе со стойкими загрязнениями, обеспечивая глубокую очистку пола. Станция для самообслуживания автоматически промывает салфетки горячей водой (до 100°C) и сушит пылесборник, что способствует уничтожению бактерий, устранению запахов и поддерживает высокий уровень гигиены между сессиями уборки.

Этот подход особенно удобен для семей с малышами, владельцев домашних животных и всех, кто стремится поддерживать чистоту пола без постоянного надзора. Qrevo Edge 2 Pro позиционируется как полностью автономный помощник. Станция обладает функцией автоматического дозирования моющего средства, а интеллектуальная система управления позволяет роботу самостоятельно анализировать степень загрязнения и выбирать наиболее подходящий режим уборки. Точная навигация обеспечивается системой RetractSense с выдвижным лидаром. Благодаря минимальной высоте корпуса (всего 7,98 см), робот способен проникать под низкую мебель, при этом поддерживая высокую точность построения карты помещения.

Система распознавания препятствий Reactive AI, использующая технологию структурированного света и RGB-камеру, способна идентифицировать более 200 различных объектов. Робот успешно обнаруживает провода, обувь, игрушки и другие предметы на своем пути, независимо от освещения. Устройство аккуратно строит маршрут, минимизируя необходимость предварительной подготовки помещения к уборке.