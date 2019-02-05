В России скоро выйдет смартфон Honor 8X Max

В России вскоре выйдет смартфон Honor 8X Max с мощным аккумулятором и огромным дисплеем. Гаджет оборудован 7,12-дюймовым экраном с разрешением 2244 на 1080 пикселей, что соответствует стандарту Full HD+ и стереосистемой Dolby Atmos. Основой устройства стал чипсет Snapdragon 660. Арсенал памяти содержит флэш-массив на 128 ГБ и 4 ГБ ОЗУ. Лицевая камера имеет оптический модуль с разрешением 8 МП и диафрагмой F/2.0. Тыльная камера оснащена двумя датчиками изображения на 16 МП и 2 МП. Аккумулятор у аппарата равен 5000 мА.ч. Девайс появится в рознице 15 февраля. Ее можно будет купить в онлайн-магазине Honor. Стоимость составит 21490 рублей.