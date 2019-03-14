В России стартовали продажи нового продукта Samsung Galaxy A30

В России поступил в продажу смартфон Samsung Galaxy A30 с батареей на 4000 мА.ч и 6,4-дюймовым экраном.Четкость изображения составляет 2340 на 1080 пикселей. Аппарат базируется 8-ядерном процессоре Exynos 7904, 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэша. В верхней части имеется вырез для селфи-камеры, которая оснащена оптическим модулем на 16 МП. На тыльной панели виднеется главная камера, в ее составе имеются два блока оптики – на 16 МП и 5 МП. Предусмотрен модуль NFC для бесконтактной оплаты и симметричный порт USB-C. Предлагается новинка в черном, белом или синем цветовом варианте по цене 15990 рублей.