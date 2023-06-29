В России стартовали продажи планшетов TCL NXTPAPER 11 и TCL TAB 11

Компания TCL объявила о начале продаж своих новых планшетов TCL NXTPAPER 11 и TCL TAB 11 на российском рынке. Устройства отличаются стильным дизайном с алюминиевым корпусом и ярким FHD+ IPS-экраном диагональю 11 дюймов. Однако главной особенностью планшета TCL NXTPAPER 11 стала инновационная технология NXTPAPER версии 2.0. Экраны NXTPAPER второго поколения обеспечивают отличную видимость даже при ярком свете благодаря новому матовому слою, который рассеивает свет и улучшает яркость, а также светофильтрующим слоям, снижающим интенсивность вредного синего света. За качество и инновационный дизайн планшет TCL NXTPAPER 11 был отмечен престижными премиями IF DESIGN AWARD и MWС Editors Choice, а также получил сертификат TÜV Rheinland.

Помимо высококачественного экрана, новинки от TCL также отличаются компактными размерами и легким весом. Толщина корпуса планшетов составляет всего 6,9 мм, а вес не превышает 500 граммов. Это делает устройства удобными для переноски и использования в любых условиях. Встроенный аккумулятор на 8000 мА‧ч обеспечивает длительное время автономной работы - до 10 часов просмотра видео и до 1454 часов в режиме ожидания. Также планшеты поддерживают быструю зарядку через разъем USB-C и позволяют использовать функцию реверсивной зарядки для зарядки аксессуаров.

Внутри новых планшетов установлен мощный 8-ядерный процессор MediaTek Helio P60T, который обеспечивает высокую производительность и быструю обработку графики, а также 4 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель на 64 или 128 ГБ. Обе модели работают на операционной системе Android 13 и поддерживают активный стилус по протоколу USI 2.0, который распознает до 4096 степеней нажатия. Новинки также предлагают несколько специализированных режимов, таких как "Режим ПК", позволяющий открывать несколько окон одновременно, и плавающее окно для мультитаскинга.

Новые планшеты TCL TAB 11 и TCL NXTPAPER 11 уже доступны для покупки в сети розничных магазинов DNS и в фирменных магазинах TCL на маркетплейсах Ozon и Yandex.Market по рекомендованной розничной цене:
  • TCL NXTPAPAPER 11 4/128 — 15 990 рублей
  • TCL TAB 11 Wi-Fi 4/64 — 13 990 рублей
  • TCL TAB 11 Wi-Fi 4/128 — 14 990 рублей
  • TCL TAB 11 4G 4/64 — 15 990 рублей
  • TCL TAB 11 4G 4/128 — 16 990 рублей.
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