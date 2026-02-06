В России стартовали продажи складного смартфона HUAWEI Mate X7

Компания HUAWEI выпустила в российскую продажу складной смартфон Mate X7, рекомендованная цена которого составляет 160 тысяч рублей. До 9 марта каждый покупатель может получить бесплатно фирменные умные часы WATCH FIT 4 Pro или наушники FreeBuds Pro 4.

Напомним, что новинка оснащается фирменной однокристальной системой Kirin 9030 Pro, 6,49-дюймовым внешним дисплеем OLED с разрешением 2416:2210 точек, яркостью до 3000 нит и кадровой частотой LTPO 2.0 от 1 до 120 Гц, складным 8-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2444:1080 точек, яркостью 2500 нит и частотой обновления LTPO 2.0 1–120 Гц, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (10-ступенчатая переменная диафрагма и OIS), 40 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъектив с оптической стабилизацией), двумя 8-Мп фронтальными камерами, батареей ёмкостью 5600 мАч, поддержкой 66-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, защитой от воды и пыли по стандартам IP58 и IP59 и предустановленной ОС HarmonyOS 6.0.
