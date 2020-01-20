В России стартуют продажи смартфона Huawei P30 Pro в новом цвете «Дымчатый лавандовый»

Сегодня стало известно, что совсем скоро в России начнутся продажи смартфона Huawei P30 Pro в новом цвете «Дымчатый лавандовый». Его можно будет приобрести за 59 990 рублей, вместо 69990 с объемом памяти 8/256 ГБ. В подарок к смартфону идут внешний аккумулятор Honor AP10QC и беспроводные наушники Huawei FreeLace. Напомним, что аппарат характеризуется чипсетом Kirin 980, квадрокамерой с основным модулем на 40 Мп, встроенным OLED-дисплей дактилоскопом, батареей на 4200 мАч и поддержкой быстрой зарядки на 40 Вт.