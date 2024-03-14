В России выпустят "прозрачный" Realme 12 Pro+

Российское отделение Realme анонсировало скорый релиз смартфонов Realme 12 Pro на нашем рынке. Среди опубликованных материалов была замечена фотография еще не представленной версии Realme 12 Pro+. Речь идет о варианте с прозрачной тыльной панелью, за которой можно рассмотреть камеру, батарею и прочие комплектующие. Предполагается, что «прозрачный» Realme 12 Pro+ представят одновременно с российским релизом.

Напомним, что смартфон характеризуется 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2412:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и частотой регулировки ШИМ 2160 Гц, 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт, фронтальной камерой на 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (Sony IMX890), 64 Мп (перископный модуль на 3-кратным оптическим зумом) и 8 Мп (сверхширик), защитой от влаги в соответствии со степенью IP65 и стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos.
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