В Россию привезли новые телевизоры Philips с мощным чипом

Сегодня компания TPV официально представила в России свои новые модели передовых телевизоров с поддержкой технологии подсветки Philips Ambilight. Это значит, что на смену моделям The One Performance 8507, которые пользовались весьма внушительным спросом на рынке, придут телевизоры с индексом 8808 и 8508, а уже представленные в линейке модели Philips OLED будут обновлены более современными OLED 807 на OLED 808. И стоит отметить, что новые умные телевизоры оборудованы новейшим процессором P5 7-го поколения, благодаря чему пользователь получает доступ к самым современным технологиям, получает высокое качество картинки, внушительную производительность в играх, а также улучшенный звук и многое другое. В техническом плане это один из лучших телевизоров на современном российском рынке.

Более того, две новые версии линейки Philips The One могут похвастаться приличной частотой обновления кадров, что будет полезно геймерам, которые хотят получить максимальную производительность от шутеров и не только. У старшей модели с индексом 8808 частота обновления достигает 120 Гц, чего достаточно для любых современных консолей и видеоигр, а у младшей модели 8508 частота более стандартная и составляет 60 Гц, но этого тоже с головой хватает новым консолям, не говоря уже про старое поколение. Также телевизоры могут похвастаться продвинутой операционной системой Google TV, которая заменила Android TV в телевизорах 2023 года. Отличные новости, если давно хотели умный телевизор.
86-дюймовый телевизор Xiaomi EA Pro оценен в $860…
Компания Xiaomi начала принимать предварительные заказы на 86-дюймовый телевизор линейки EA Pro. Старт ро…
Телевизор Xiaomi TV EA75 подешевел до 400 долларов …
Компания Xiaomi снизила цену на 75-дюймовый телевизор Xiaomi TV EA75, который теперь стоит всего 400 долл…
Какой телевизор купить в 2023 году? Топ 5 вариантов на любой…
Выбрать подходящую модель телевизора среди всего многообразия, что есть на рынке является непростой задач…
Представлены телевизоры Samsung Neo QLED 4K/8K 2023…
Компания Samsung пополнила ассортимент телевизоров моделями Neo QLED 2023 года, которые получили улучшенн…
Телевизор Hisense ULEDX Mini LED 4K получил 80 Вт звука…
Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров моделью ULEDX Mini LED 4K, который может похвастаться …
ТВ-приставку Xiaomi TV Stick 4K выпустили в России…
Компания Xiaomi выпустила в России ТВ-приставку Xiaomi TV Stick 4K, которая подключается к телевизору пос…
Телевизор OnePlus Q2 Pro получит 120-Гц OLED-экран…
В сети появились характеристики флагманского телевизора OnePlus Q2 Pro, который, как ожидается будет пред…
Обзор realme TV 43 (RMV2004). Надо брать?…
Компания realme уже вовсю начала продавать свои умные телевизоры на российском рынке. Мы протестировали м…
Обзор HIPER H32YQ2200GR. Недорогой Яндекс.ТВ с АлисойОбзор HIPER H32YQ2200GR. Недорогой Яндекс.ТВ с Алисой
Лучший 50 дюймовый телевизор для спальни в 2022. Xiaomi Mi TV P1 50, STARWIND SW-LED50UB401 и другиеЛучший 50 дюймовый телевизор для спальни в 2022. Xiaomi Mi TV P1 50, STARWIND SW-LED50UB401 и другие
Телевизоры Toshiba 8900KE. Абсолютно новое изображение Телевизоры Toshiba 8900KE. Абсолютно новое изображение
Обзор Hisense U7HQ QLED 120 Гц – отличный телевизор для киноманов и геймеровОбзор Hisense U7HQ QLED 120 Гц – отличный телевизор для киноманов и геймеров
Обзор realme TV 43 (RMV2004). Надо брать?Обзор realme TV 43 (RMV2004). Надо брать?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor