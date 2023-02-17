В Россию привезли новые телевизоры Philips с мощным чипом

Сегодня компания TPV официально представила в России свои новые модели передовых телевизоров с поддержкой технологии подсветки Philips Ambilight. Это значит, что на смену моделям The One Performance 8507, которые пользовались весьма внушительным спросом на рынке, придут телевизоры с индексом 8808 и 8508, а уже представленные в линейке модели Philips OLED будут обновлены более современными OLED 807 на OLED 808. И стоит отметить, что новые умные телевизоры оборудованы новейшим процессором P5 7-го поколения, благодаря чему пользователь получает доступ к самым современным технологиям, получает высокое качество картинки, внушительную производительность в играх, а также улучшенный звук и многое другое. В техническом плане это один из лучших телевизоров на современном российском рынке.

Более того, две новые версии линейки Philips The One могут похвастаться приличной частотой обновления кадров, что будет полезно геймерам, которые хотят получить максимальную производительность от шутеров и не только. У старшей модели с индексом 8808 частота обновления достигает 120 Гц, чего достаточно для любых современных консолей и видеоигр, а у младшей модели 8508 частота более стандартная и составляет 60 Гц, но этого тоже с головой хватает новым консолям, не говоря уже про старое поколение. Также телевизоры могут похвастаться продвинутой операционной системой Google TV, которая заменила Android TV в телевизорах 2023 года. Отличные новости, если давно хотели умный телевизор.