В США подали иск на сервис Apple CarPlay

Министерство юстиции США обратило своё внимание на информационно-развлекательную систему компании Apple под названием CarPlay, утверждая, что она используется производителем для блокирования конкуренции на рынке. В иске говорится, что следующая версия CarPlay получит доступ ко всем экранам и датчикам транспортного средства, вынуждая владельцев ориентироваться на приобретение iPhone, если они и дальше хотят пользоваться преимуществами данного сервиса. При этом специалисты заявляют, что OEM-производители не обязаны давать Apple доступ ко всем экранам автомобиля, если они этого не хотят.

Фактически, производители оборудования для автомобилей могут ограничить Apple, если пользователи автомобиля хотят использовать стандартный интерфейс на одном из экранов. Кроме того, производители автомобилей всё равно должны создавать базовое программное обеспечение, которое регулирует различные функции автомобиля, так что на одной CarPlay останавливаться не выйдет. Кроме того, по словам юристов Apple, клиенты вправе перейти на Android Auto, если они не удовлетворены CarPlay, и наоборот. К примеру, недавно компания General Motors приняла решение отказаться от CarPlay, считая, что программное обеспечение Apple нанесёт вред безопасности водителей. Но так как иск уже подан, то теперь окончательное решение будет принимать судья. И если Apple суд проиграет, то возникнут серьёзные вопросы к дальнейшему развитию сервиса CarPlay в целом.
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