В Samsung Galaxy S9 будут анимированные эмодзи

Смартфоны Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus позаимствуют у iPhone X одну из его особенностей. Речь идет об анимированных эмодзи. По словам источника, 3D-эмодзи у Galaxy S9 будут более продвинутыми, чем у Apple. Также источник сообщил о наличии у флагманов стереодинамиков. Напомним, что официальный анонс Galaxy S9 и Galaxy S9+ состоится 25 февраля, в нулевой день Всемирного Мобильного Конгресса. Ранее сообщалось, что международные продажи смартфонов стартуют 16 марта 2018 года.

По предварительным данным, Samsung Galaxy S9 получит стереодинамики AKG, Dual Pixel-камеру с перемененной диафрагмой (f/1.5-f/2.4), которая была задействована в раскладушке W2018, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, сканер радужки глаза, 5,8-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением QHD+, защиту от воды по стандартам IP68, поддержку беспроводной зарядки, наушники AKG и 8 Мп фронтальную камеру. Старшая версия будет отличаться двойной камерой и увеличенным экраном.