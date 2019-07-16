В Сети появились подробные характеристики монитора MSI Optix MPG341CQR

В Сети появились подробные характеристики монитора игрового уровня MSI Optix MPG341CQR. Аппарат получит 34-дюймовый экран с разрешением 3440 * 1440 пикселей. Время отклика панели равно 1 мс, а частота обновления составляет 144 Гц. Таким образом, устройство также будет обладать кинематографическим соотношением сторон 21:9 и динамической контрастностью — 3000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. Предусмотрены порты HDMI 2.0b (×2), DisplayPort 1.4, веб-камера, гнезда для наушников и микрофона, а также концентратор USB 3.0. О стоимости новинки пока не сообщается.