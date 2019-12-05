В Токио роботы работают в кафе

Японская компания Softbank Robotics открыла два кафе, в которых работают как люди, так и роботы Pepper. Робот достаточно уместно вписали в режим работы заведения, ведь он может подойти к посетителям моментально, показать им меню и рассказать об местном ассортименте блюд. То есть, посетителям не нужно ждать, пока освободится официант и подойдет к ним с меню, ведь эту задачу решает робот с дисплеем на груди. Можно просто выбрать нужные позиции и они моментально отправятся на кухню для выполнения заказа, что существенно ускоряет процесс. Более того, роботу можно будет задать вопрос о погоде или чем-то еще, а он будет использовать интернет для выдачи ответа. Если данный робот еще и принимает платежи, то скоро людям просто не останется работы.