В Южной Корее запускают 5G

Некоторое время назад финансовые аналитики говорили нам о том, что технология 5G еще очень долго не будет использоваться в повседневной жизни. Оказалось, что это не совсем правда, ведь Южная Корея уже в этом году планирует запустить данную сеть и дать ее в пользование обычным пользователям. Местные власти уверены, что это даст возможность компании привлечь инвестиции, развить технологии автономных автомобилей и получить больше пространства для работы с разного рода технологиями умного дома. На текущий момент Южная Корея является одной из первых компаний, которые планируют внедрить сотовые связи пятого поколения настолько быстро, но Китай и Япония тоже работают над этим, чтобы предоставить громадную скорость подключения.