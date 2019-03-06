В Xiaomi считают цену Meizu Note 9 завышенной

2019-03-06, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Meizu Note 9; [112]
Cегодня компания Meizu представила смартфон Note 9, который многие называли потенциальным конкурентом Redmi Note 7 Pro. Новинку оснастили 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением 2244:1080 пикселей, который занимает 89,23% площади передней панели, сдвоенной камерой с главным датчиком Samsung GM1 разрешением 48 Мп и вспомогательным модулем на 5 Мп, фронтальной камерой на 20 Мп, процессором Snapdragon 675, 4 ГБ или 6 ГБ оперативной и 64 ГБ или 128 ГБ флэш-памяти, аккумулятором на 4000 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт, портом USB Type-C и предустановленной Android 9.0 Pie с оболочкой Flyme 7.2. Младшая версия оценена в 207 долларов. Босс конкурентов из Redmi Лю Вейбинг уже поспешил назвать цену Note 9 завышенной, намекая на то, что Redmi Note 7 Pro предлагает лучшие характеристики за меньшие деньги.

Новинку Xiaomi оснастили чипсетом Qualcomm Snapdragon 675, 6,3 дюймовым дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, яркостью 450 кд/кв.м и контрастностью 1500:1, сдвоенной основной камерой с главным датчиком Sony IMX586, системой электронной стабилизации изображения и возможностью записывать видео в 4К, фронтальной камерой на 13 Мп, дактилоскопом на задней панели, портом USB-C, ИК-излучателем и аккумулятором на 4000 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge 4. Очевидно, что главное преимущество Redmi Note 7 Pro над своим конкурентом заключается в более качественной основной камере. В Индии новинка Xiaomi оценена в 197 долларов.

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