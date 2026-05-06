В этом году iPhone 18 не выйдет

Стратегия релизов компании Apple в этом году, по слухам, будет отличаться от стандартной — базовая версия iPhone 18 не появится в линейке вовремя и, скорее всего, будет перенесена на начало 2027 года. Отсутствие устройства на сентябрьской презентации, как утверждается, является частью более широкой стратегии по сохранению маржинальности на фоне дефицита DRAM-памяти. По данным инсайдеров, генеральный директор Тим Кук якобы предупреждал о том, что текущие запасы DRAM подходят к концу, и Apple может продлить жизненный цикл iPhone 17, чтобы удержать прибыльность на фоне дефицита памяти. Если текущие запасы DRAM действительно исчерпаются, компании придётся закупать новые партии по более высокой цене.

В таком случае сохранение iPhone 17 в производстве позволяет снизить себестоимость за счёт использования уже отлаженных компонентов и сохранения чипа A19 на 3-нм техпроцессе вместо перехода на более дорогие решения для iPhone 18. Дополнительным фактором является и высокий спрос — iPhone 17, как утверждается, стал самым продаваемым смартфоном в первом квартале 2026 года, поэтому резкое снятие модели с производства может нарушить текущую динамику продаж. Кроме того, возможно, Apple не спешит выпускать базовый iPhone 18, потому что различия между ним и iPhone 17 на деле выглядят не очень заметными — просто появится новый процессор и, вероятно, новые цвета корпуса. Этого явно недостаточно, чтобы поддерживать хайп вокруг нового флагмана.
