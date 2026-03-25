В iOS 26.4 появилась проверка возраста

Компания Apple начала требовать от пользователей в Великобритании подтверждение возраста с выходом iOS 26.4. Как указано на странице поддержки компании, теперь нужно подтвердить, что пользователю есть 18 лет, чтобы получить доступ к некоторым функциям, сервисам или действиям в аккаунте. Пользователи из Великобритании могут подтвердить возраст, отсканировав удостоверение личности или используя банковскую карту. Если аккаунт уже существует, Apple может проверить возраст через привязанный способ оплаты. В противном случае система автоматически включает детские ограничения, включая блокировку контента для взрослых в интернете и размытие сообщений с обнажёнными изображениями.

Стоит отметить, что обновление iOS 26.4 вышло во вторник и принесло возможность создавать плейлисты с помощью ИИ в Apple Music, новую функцию поиска концертов и набор свежих эмодзи. Хотя проверка возраста уже появлялась в бета-версии, представитель компании ранее называл её внедрение «ошибкой». Кроме того, как отмечает издание Financial Times, ни App Store, ни сама система Apple формально не подпадают под действие Online Safety Act, который обязывает платформы с потенциально нежелательным для детей контентом внедрять проверку возраста. Тем не менее, компания решила всё же запустить эту технологию, которая, вероятнее всего, в обозримом будущем появится и в других странах по всему миру. И пользователям этот подход явно не по душе, особенно подросткам.
