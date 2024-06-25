В iPadOS 18 можно форматировать внешние накопители

Сегодня компания Google выпустила первые бета-версии операционных систем iOS 18 и iPadOS 18 специально для разработчиков (обычным пользователям ставить данные версии операционных систем точно не стоит, потому что работают они очень плохо, постоянно вылетают, а некоторые банковские приложения вовсе не будут работать). В рамках релиза данных операционных систем западные журналисты раскрыли интересное нововведение в iPadOS 18 для планшетных компьютеров гиганта из Купертино. Оказалось, что в данной версии операционной системы разработчики реализовали передовую встроенную функцию форматирования внешних накопителей в приложении «Файлы» на планшете. Стоит отметить, что компания Apple реализовала эту функцию с поддержкой форматов APFS (чувствительного к регистру или зашифрованного), а также ExFAT и MS-DOS (FAT).

Функция форматирования внешних накопителей позволит пользователям iPhone и iPad форматировать флешки, SD-карты, SSD и жесткие диски непосредственно с их устройств на базе iOS 18 или iPadOS 18 без необходимости иметь специальное программное обеспечение и всё в таком духе. Пользователи просто подключают устройство, запускают приложение и форматируют его в том формате, который на самом деле нужен. И в определённых сценариях это действительно прорыв, потому что теперь фотографы могут обрабатывать фотографии с комфортом, а затем после завершения работы форматировать накопитель в нужный формат для дальнейшей работы с фотоаппаратом.