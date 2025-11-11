В iPhone 18 компания Apple откажется от двухцветного дизайна

При этом стоит учитывать, что публикации Instant Digital не всегда оказываются достоверными — некоторые его прогнозы ранее не сбывались. Параллельно другой известный источник, Digital Chat Station, поделился сведениями о том, что модели iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max якобы получат радикально переработанный дизайн. Среди ключевых изменений называются отверстие в экране под фронтальную камеру, размещение системы Face ID под дисплеем, горизонтальное расположение блока камер у версии Pro, а также прозрачная или полупрозрачная задняя панель. Это выглядит довольно интересно, но маловероятно — скорее подобные апдейты компания оставит для iPhone 20 или iPhone XX, но точно не для iPhone 18 Pro. Слишком уж кардинальный апдейт для проходного поколения.