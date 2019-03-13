Acer начнет продажи изогнутого монитора EI491CR в мае

Компания Acer начнет продажи гигантского изогнутого монитора EI491CR с разрешением 3840 на 1080 пикселей в мае. Контрастность устройства составляет 3000:1, а время отклика — 4 мс. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. В мониторе реализована технология FreeSync 2, благодаря которой повышается плавность игрового процесса. Предусмотрены интерфейсы DisplayPort 1.2 и HDMI 2.0, стереофонические динамики мощностью 3 Вт каждый, а также два разъема HDMI 1.4. Стоимость новинки составит около 900 долларов.