В марте Apple покажет новый iPhone и iMac

По данным информационного издания Bloomberg, Apple проведет свое следующее мероприятие по аппаратному обеспечению где-то 8 марта или около того. Сообщается, что на мероприятии компания анонсирует iPhone SE третьего поколения, обновление iPad Air 2022 года и новый компьютер Mac с чипом Apple Silicon. Стоит также напомнить, что известный аналитик Марк Гурман из Bloomberg ранее заявлял, что Apple приготовилась к дебюту SE, но предупредил, что потенциальные задержки производства могут заставить компанию изменить свои планы. Всё же все ресурсы сейчас бросают на расширение в направлении флагманов, которые отлично продаются. Как и относительно свежие модели, новый телефон, как сообщается, будет оснащен модемом 5G — впервые в линейке SE. Также ожидается, что он будет включать более быстрый процессор и лучшую камеру. Тем не менее, он сохранит дизайн текущей модели эпохи iPhone 8.

Что касается нового iPad Air, он также получит обновление процессора и добавление возможности подключения 5G. К сожалению, журналист Bloomberg мало рассказал о новом Mac, который Apple может объявить на том же мероприятии, но самые последние сообщения указывают на то, что компания представляет новую 27-дюймовую модель iMac Pro. Если идея нового iPhone SE вас не слишком волнует, хорошая новость заключается в том, что Bloomberg сообщает, что Apple также планирует выпустить iOS 15.4 где-то в первой половине марта. Ожидается, что среди других улучшений в обновлении будет добавлена ​​функция, которая позволит вам разблокировать iPhone с помощью Face ID даже в маске.