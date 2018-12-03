В начале 2019 года в розницу поступит топовый смартфон Sharp Aquos Zero

Компания Sharp готовит к продаже флагман Aquos Zero с 6,2-дюймовым экраном анонсированный еще в октябре 2018 года. Сердцем устройства стал чипсет Qualcomm Snapdragon 845 и 6 Гбайт ОЗУ. Лицевая камера получила модуль на 8 МП. Тыльная камера представлена оптикой на 22,6 МП. Корпус надежно защищен от проникновения воды и пыли по стандарту IP68. За питание отвечает аккумулятор емкостью в 3130 мА.ч. Смартфон получил самую свежую версию ОС Android – Pie 9. Сообщается, что в розницу поступит топовый смартфон в начале 2019 года.