В новом формате Z5s

Компания Lenovo представила смартфон стройной камерой. Lenovo представит смартфон Z5s,компания показала в своём Weibo-аккаунте фотографии новинки во всех готовящихся расцветках. Всего их будет три: чёрная, розово-оранжевая (а-ля Xiaomi Mi 8 Lite) и фиолетовая. Напомним, смартфон получит 8 ГБ оперативной памяти, чипсет Qualcomm Snapdragon 678, предустановленную Android 9 Pie, тройную основную камеру, пару умных усилителей звука и экран с минимальными рамками и каплевидным вырезом. О стоимости смартфона пока неизвестно.