В приложении YouTube Music можно будет одновременно скачивать до 500 песен

В приложении YouTube Music скоро добавят функцию, которая позволит пользователям скачивать любимую музыку.

Функция называется Smart Downloads. С помощью неё пользователи смогут загрузить до 500 понравившихся треков по Wi-Fi и слушать их в офлайн режиме. В настройках можно будет установить закачку песен ночью, чтобы она не мешала использовать смартфон. Новая функция будет работает только на Android-устройствах и лишь у тех, кто имеет подписку YouTube Music Premium. Smart Downloads должны добавить уже в следующей версии приложения.