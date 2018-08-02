В продажу вышел Doogee S70 Lite с 4 Гбайт ОЗУ и батареей 5 500 мАч

Смартфон Doogee S70 Lite вышел в продажу на Ali. Гаджет получил 5,99-дюймовый экран с разрешение 1080 на 2160 точек и ОС Android 8.1 Oreo. За производительность устройства отвечает 8-ядерный процессор MediaTek и 4 Гбайт ОЗУ. Doogee S70 Lite располагает двойной основной камерой с разрешением 12 МП + 5 МП и 16-мегапиксельной фронтальной. За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5500 мА.ч. Габариты аппарата составляют: 171.8 * 80.8 * 13.6 мм. Приобрести новинку можно за 300 долларов ( 14 740 рублей).